МВФ оновив негативний прогноз щодо України

Міжнародний валютний фонд оновив свій негативний прогноз щодо України, залишивши його майже без змін під час восьмого перегляду програми EFF.

Хоча оцінки залишилися подібними, в документі прямо вказано на надзвичайно високі ризики та ймовірність ще гірших варіантів розвитку подій.

Фонд визнає, що ситуація залишається нестабільною. Уточнюється, що можливі альтернативні сценарії можуть включати інші терміни завершення війни або нестійкі мирні угоди. При цьому у звіті наголошено на передчасності моделювання цих варіантів, оскільки мирні переговори тривають, але їх результат залишається невизначеним.

На поточному етапі МВФ зберігає базову версію песимістичного сценарію, який передбачає завершення бойових дій в ІІ кварталі 2026 року. Порівняно з попереднім прогнозом, ключовий шок змістився на ІІІ квартал 2025 року.

У межах цього сценарію передбачається, що цього року реальний ВВП України скоротиться на 1%. Це на 1 в.п. гірше, ніж у сьомому перегляді. У 2026 році зростання економіки не очікується - показник залишиться на нульовому рівні. Це на 0,5 в.п. нижче від попередньої оцінки. У 2027-му очікується зростання ВВП на рівні 3,8%, що збігається з минулим прогнозом.

МВФ також відзначає нові ризики. Окрім вже зафіксованих загроз, пов'язаних із можливим загостренням війни та зменшенням зовнішньої фінансової і військової допомоги, з'явився ще один чинник - політичний тиск. У Фонді вказують на ризик популістських впливів і протидії з боку зацікавлених політичних сил. Це може ускладнити просування реформ, особливо у парламентському процесі.

Загалом ситуація оцінюється як вкрай складна. МВФ дає зрозуміти, що будь-яке послаблення міжнародної підтримки або затягування мирного врегулювання може мати довгострокові негативні наслідки для української економіки.