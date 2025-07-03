53% українських жінок хочуть більше вчитись фінансовій грамотності, - дослідження

Український жіночий конгрес (УЖК) та Ощадбанк провели дослідження, згідно з яким 53% опитаних жінок хочуть більше вчитись фінансовій грамотності, що має позитивно вплинути на кількість та якість жіночих бізнесів.

Про це йдеться в описі проєкту, опублікованому на сайті УЖК.

Зазначається, що дослідження проводили серед жінок з малих громад.

«Для відновлення економіки країни сьогодні вкрай необхідним є більш активне залучення жінок, зокрема через зміну ними спеціальностей і нарощування кар’єрних амбіцій. Наша співпраця з УЖК і результати проведеного спільного дослідження доводять, що ми рухаємось правильним напрямком: освітній компонент для цього є надзвичайно важливим», – зазначила членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова.

За статистикою, яку наводять у УЖК, під час війни значно зросла кількість жінок, які стали головними годувальницями своїх родин і розпорядницями сімейного бюджету.

«Ці жінки взяли на себе нові функції і потребують нових знань. Так само знання потрібні жінкам, які успішно розпочали свій бізнес, але не знають, як масштабуватися», – пояснила співзасновниця і директорка конгресу Світлана Войцеховська.

Згідно з дослідженням, попри те, що жінки мають вищий рівень освіти, їх фінансова грамотність нижча за чоловічу – 25% проти 37%.

Вимірювання відбувалось за допомогою тесту, в якому треба було вирахувати річну ставку кредиту за місячним показником.

«На нашу думку, потенціал жіночого бізнесу ще до кінця не розкритий. Ми хочемо, щоб більше українок починали власну справу, здобували нові знання, а відтак і нові можливості. Співпраця з УЖК – черговий крок у цьому напрямі», – резюмував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Враховуючи суттєвий попит в цьому питанні, автори проєкту планують реалізувати більше інформаційних кампаній у цій сфері.