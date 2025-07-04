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Президентка ЄК наголосила на важливості інвестування в українську оборонну промисловість

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості донести до держав-членів інформацію про існування фінансових можливостей для надання прямої підтримки Україні, зокрема, інвестування в українську оборонну промисловість.

Про це вона заявила в Орхусі під час спілкування з медіа разом з президентом України Володимиром Зеленським, премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою з нагоди початку головування Данії у ЄС.

"З одного боку, існує положення про національні винятки, що надає національним фіскальним органам гнучкість для інвестування в оборонні можливості, що також може стосуватися України. З іншого боку, існує спільна закупівля - SAFE, і тут дуже важливо, що можна безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість, яка має спроможності", - зазначила президентка ЄК.

Вона наголосила важливість того, що це відповідає цілям НАТО, тому "для держав-членів це потрійна вигода, якщо вони роблять ці інвестиції для власної безпеки, для безпеки України та для досягнення цілей Альянсу".

фон дер Ляєн
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