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Апеляційний суд у Парижі залишив у силі рішення, за яким росія повинна компенсувати $1,5 млрд Ощадбанку

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Апеляційний суд Парижа залишив у силі рішення 2018 року, яким росію зобов’язали компенсувати $1,5 млрд Ощадбанку як збиток, завданий внаслідок анексії Криму, та додатково стягнув з рф 300 тис. євро судових витрат. Про це заявив голова правління фінустанови Сергій Наумов.

"Рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт Ощадом російських активів у Франції на суму понад 87 млн євро, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором", - зазначив він.

За словами члена наглядової ради Ощадбанку Рози Тапанової, сума компенсації, присудженої до стягнення, перевищує $1,5 млрд, і банк надалі вживатиме всіх можливих заходів для примусового виконання рішення та стягнення коштів з рф.

"Ми розуміємо, що російська федерація ніколи добровільно не виконає рішення суду, і налаштовані на довгу боротьбу. Водночас ми впевнені, що переможемо, і росія заплатить не тільки суму завданих збитків, але й відсотки за весь цей час", - зазначив заступник голови правління Арсен Мілютін.

Він додав, що банк також продовжує збирати обґрунтовані докази для подальшого стягнення компенсації з агресора за нові збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення, яке розпочалося у 2022 році.

Ощадбанк, Крим, Наумов
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