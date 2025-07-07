Зеленський: Запровадили санкції проти 60 компаній, які допомагають росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що допомагали агресору виводити активи завдяки криптовалюті.
Санкції запровадили проти 60 компаній, 55 з яких є резидентами рф.
19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту,
17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США,
19 компаній фінансової інфраструктури рф: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах,
5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.
5 компаній, що не є резидентами рф допомагають рф обходити санкції, частина з них під санкціями США:
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;
ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок рф, білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:
AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;
Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;
Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Санкції також запровадили проти 73 фізичних осіб, які є керівниками та власниками підсанкційних компаній та посадовими особами центробанку рф.
Детальний список можна дізнатись у переліку від РНБО. Санкційні обмеження передбачають блокування активів та заборону на економічну діяльність в Україні.
"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію (ТОВ "А7"), яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", – прокоментував запровадження санкцій Зеленський.
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