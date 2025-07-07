Трамп анонсував початок переговорів з Китаєм щодо купівлі застосунку TikTok

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів популярного застосунку TikTok.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "практично" досягли угоди про продаж американських активів застосунку TikTok.

"Я думаю, що ми почнемо в понеділок або вівторок (7-8 липня, – Ред.). переговори з Китаєм – можливо, з президентом Сі або одним з його представників – але ми практично досягли угоди", – заявив американський президент.

Трамп також зазначив, що може відвідати Сі Цзіньпіна в Китаї або що китайський лідер може відвідати США.

Окрім цього, він заявив, що США, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди з боку Китаю.

На запитання, наскільки він впевнений, що Пекін погодиться на угоду, Трамп відповів:

"Я не впевнений, але думаю, що так. Президент Сі і я маємо чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я вважаю, що угода вигідна для Китаю і вигідна для нас", – додав він.