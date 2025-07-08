Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Жолнович розповіла про процедуру оформлення виплати за програмою "Пакунок школяра"

132
Жолнович розповіла про процедуру оформлення виплати за програмою "Пакунок школяра"

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра".

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд і в "Дії" людям приходить пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в "Дії" зараховують гроші". Все дуже просто", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону.

За її словами, якщо у батьків дитини немає "Дії", тоді після зарахування дитини в школу, необхідно прийти в Пенсійний фонд і підписати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок для зарахування коштів.

Міністр зазначила, визначити магазин, в якому можна розрахуватися даною виплатою, можна буде по кодах діяльності магазинів, зокрема, з дитячими товарами.

Вона додала, що витрачати кошти можна буде як в офлайн так і в онлайн магазинах.

Нагадаємо, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Жолнович, Пакунок школяра
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 8 июля 2025
Понедельник, 7 июля 2025
Воскресенье, 6 июля 2025
Суббота, 5 июля 2025
Пятница, 4 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023