Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

Жолнович: Завданням Мінсоцполітики є допомога старшим людям якомога довше залишатися на ринку праці

109
Жолнович: Завданням Мінсоцполітики є допомога старшим людям якомога довше залишатися на ринку праці

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає завданням міністерства допомогти старшим людям якомога довше залишатися на ринку праці. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українськi Новини.

"Ми маємо змінити культуру сприйняття старшого віку. Адже такі люди мають досвід, користуючись яким, вони можуть зробити суттєвий економічний внесок. Наше завдання — допомогти старшим людям за їхнім бажанням якомога довше залишатися на ринку праці", — сказала Жолнович.

Зазначається, що Мінсоцполітики у межах реалізації Стратегії демографічного розвитку до 2040 року працює над створенням умов для активного довголіття - це підтримка людей старшого віку, які хочуть і можуть працювати, а також нові формати догляду для тих, хто потребує допомоги в повсякденному житті.

Зокрема Мінсоцполітики працює над підтримкою людей старшого віку через:

  • створення умов роботодавцям для працевлаштування таких співробітників;
  • впровадження навчальних програм;
  • послуги догляду та підтриманого проживання для тих, хто цього потребує, зокрема, людей з інвалідністю та ВПО старшого віку.

За словами Жолнович, наразі розглядається варіант зменшення податкового навантаження для роботодавців, які мають у штаті працівників старшого віку. Йдеться про часткове звільнення від сплати ЄСВ та зниження ПДФО. Також важливою складовою є перекваліфікація, аби працівники старшого віку могли опанувати нові навички та залишатися конкурентоспроможними.

Мінсоцполітики, Жолнович
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 10 апреля 2025
Среда, 9 апреля 2025
Вторник, 8 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023