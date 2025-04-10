Жолнович: Завданням Мінсоцполітики є допомога старшим людям якомога довше залишатися на ринку праці

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає завданням міністерства допомогти старшим людям якомога довше залишатися на ринку праці. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українськi Новини.

"Ми маємо змінити культуру сприйняття старшого віку. Адже такі люди мають досвід, користуючись яким, вони можуть зробити суттєвий економічний внесок. Наше завдання — допомогти старшим людям за їхнім бажанням якомога довше залишатися на ринку праці", — сказала Жолнович.

Зазначається, що Мінсоцполітики у межах реалізації Стратегії демографічного розвитку до 2040 року працює над створенням умов для активного довголіття - це підтримка людей старшого віку, які хочуть і можуть працювати, а також нові формати догляду для тих, хто потребує допомоги в повсякденному житті.

Зокрема Мінсоцполітики працює над підтримкою людей старшого віку через:

створення умов роботодавцям для працевлаштування таких співробітників;

впровадження навчальних програм;

послуги догляду та підтриманого проживання для тих, хто цього потребує, зокрема, людей з інвалідністю та ВПО старшого віку.

За словами Жолнович, наразі розглядається варіант зменшення податкового навантаження для роботодавців, які мають у штаті працівників старшого віку. Йдеться про часткове звільнення від сплати ЄСВ та зниження ПДФО. Також важливою складовою є перекваліфікація, аби працівники старшого віку могли опанувати нові навички та залишатися конкурентоспроможними.