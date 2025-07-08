ЦПД: росія розгорнула нову інформаційну кампанію, спрямовану на зрив мобілізації в Україні

Країна-агресорка росія розгорнула нову інформаційну кампанію, спрямовану на зрив мобілізації в Україні. Ворожі Telegram-канали поширюють бота, через якого можна надсилати координати будівель територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення", — йдеться у повідомленні.
Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу, кажуть у ЦПД.
"У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам", — попередили українців.
Раніше Центр вже писав про поширення Telegram-бота, за допомогою якого російські спецслужби збирають інформацію про людину, а потім чинять на неї тиск, шантажують і змушують виконувати різні "завдання".
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