МЗС України пропонує росії почати "денацифікацію" із самої себе

Країна-агресор росія запропонувала Україні закріпити так звані "денацифікацію" та "демілатризацію" в мирному договорі. У Києві закликали москву почати "денацифікацію" із самої себе.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви з огляду на її ставлення до інших етнічних груп — азербайджанців та решти населення Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", — написав Тихий у X (Twitter).
Тихий назвав войовничою риторику міністра закордонних справ рф сергія лаврова. За його словами, вона демонструє, що москва всіляко відкидає мирні зусилля і вдається до ультиматумів, які оголошувала на початку повномасштабного вторгнення.
Речник українського МЗС додав, що Україна закликає іноземних партнерів посилити санкції проти росії, щоб "денацифікатори" спустилися на землю.
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