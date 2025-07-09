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Шуляк: Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні

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Шуляк: Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні

Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні. Вперше стане видно, скільки людей реально чекають, на яких умовах і яке рішення можна запропонувати кожному - без втручання чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга Народу" Олену Шуляк.

За її словами, наразі в Україні ніхто не може точно сказати, скільки людей стоїть у квартирних чергах. Єдине, що відомо напевно - їх дуже багато, більше ніж 600 тис. українців, які чекають обіцяного житла від держави десятиліттями. Втім, це дані десятилітньої давнини - останніми роками підрахунками особливо ніхто не займався.

"Різні черги - службове житло, не службове, фрагментовані списки, відсутність синхронізації між громадами й установами - все це унеможливлює визначення реальної кількості людей, що справедливо потребують поліпшення житлових умов. Але розуміння їхньої точної кількості надважливе у контексті ефективності майбутньої житлової реформи", - наголосила Шуляк.

Щоб це змінити, в Україні планують запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи - цифрової платформи, яка, серед іншого, дозволить об’єднати всі черги, сформувати реальну картину попиту на житло та запропонувати людям найкращі варіанти вирішення їхнього житлового питання.

Цифрова система матиме кілька ключових функцій:

  • Об’єднання всіх черг в єдину прозору базу. Це дозволить нарешті побачити, хто саме претендує на житло, на яких підставах і в якій послідовності
  • Пошук оптимального рішення для кожної людини. Платформа аналізуватиме доходи, соціальний статус (наприклад, ВПО, людина з інвалідністю), наявність житла і пропонуватиме конкретні варіанти - пільгову іпотеку, соціальне житло, лізинг, програми роботодавця тощо
  • Усунення чиновника з процесу ухвалення рішення. Людина отримуватиме пропозицію автоматично, без ручного втручання. Це стане одним з антикорупційних запобіжників, коли чиновники за хабарі вручну рухають черги.

"Наша задача - усунути чиновника там, де рішення може ухвалити система. Це те саме, що ми зробили в будівельній сфері, коли у 2019-му запустили ЄДЕССБ. На старті теж було нерозуміння, а тепер — це успішне цифрове рішення, яке економить людям місяці часу", - зазначила Шуляк.

Окремо Шуляк зазначила, що платформа стане критично важливою для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб, які найчастіше опиняються без житла і поза системною підтримкою.

"Цифрова система - це можливість знайти рішення не лише для ВПО, але й для кожного, хто реально потребує житла. Це буде точка входу, як у випадку з ЄДЕССБ", - сказала вона.

Щодо термінів запуску цифрової системи, яка допоможе у вирішенні цих питань, парламентарка сказала, що вони залежатимуть від ухвалення законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", дедлайном для якого є 4 квартал 2025 року - це вимога програми Ukraine Facility, за якою ЄС надає Україні 50 млрд євро.

"Це не просто новий закон. Це старт житлової реформи. І цифрова платформа — один з її ключових інструментів", - резюмувала Шуляк.

Шуляк
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