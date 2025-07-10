Bloomberg: Для підтримки України ЄС може створити фонд в розмірі 100 мільярдів євро

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.
Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.
Фінансування у 100 мільярдів євро для України може стати частиною пропозиції Єврокомісії щодо семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці липня.
Якщо держави ЄС схвалять цю пропозицію в межах бюджетних переговорів, це дозволить забезпечити Україні стабільну фінансову допомогу з 2028 року, зазначили джерела Bloomberg.
Передбачається, що фінансова допомога ЄС надаватиметься, як і зараз, у вигляді грантів та дешевих кредитів за умови виконання євроінтеграційних реформ.
Водночас, як зазначає Bloomberg, це не єдиний варіант довготривалої підтримки України, який обговорюється в Європейському Союзі, і не відомо, чи буде він схвалений.
Імовірно, Угорщина блокуватиме цю ініціативу. У середу політичний радник угорського премʼєр-міністра Балаж Орбан розкритикував ідею надання Україні 100 мільярдів євро допомоги.
"Поки Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну – зброю замість миру, ще більше боргів замість конкурентоспроможної Європи", – написав він.
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