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Bloomberg: Для підтримки України ЄС може створити фонд в розмірі 100 мільярдів євро

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Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

Фінансування у 100 мільярдів євро для України може стати частиною пропозиції Єврокомісії щодо семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці липня.

Якщо держави ЄС схвалять цю пропозицію в межах бюджетних переговорів, це дозволить забезпечити Україні стабільну фінансову допомогу з 2028 року, зазначили джерела Bloomberg.

Передбачається, що фінансова допомога ЄС надаватиметься, як і зараз, у вигляді грантів та дешевих кредитів за умови виконання євроінтеграційних реформ.

Водночас, як зазначає Bloomberg, це не єдиний варіант довготривалої підтримки України, який обговорюється в Європейському Союзі, і не відомо, чи буде він схвалений.

Імовірно, Угорщина блокуватиме цю ініціативу. У середу політичний радник угорського премʼєр-міністра Балаж Орбан розкритикував ідею надання Україні 100 мільярдів євро допомоги.

"Поки Європа не може вибратися з власної економічної, соціальної та безпекової кризи, Брюссель продовжує фінансувати війну – зброю замість миру, ще більше боргів замість конкурентоспроможної Європи", – написав він.

Bloomberg
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