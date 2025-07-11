Сирський: Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини

В умовах сучасної війни для медичної евакуації з переднього краю необхідно використовувати, зокрема, й безпілотні системи.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Головнокомандувач провів окрему нараду, на якій було визначено проблемні питання військової медицини та опрацьовано шляхи їхнього вирішення.

“Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини, зокрема медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього зокрема й безпілотні системи”, - зауважив Сирський.

Головнокомандувач заслухав доповіді командувача Медичних сил Збройних сил України та керівників медичних служб видів та родів військ (сил).

За його словами, наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення.

Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за розпорядженням Сирського із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників базової загальновійськової підготовки.

“Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання”, - підкреслив Головнокомандувач.

Під час наради проаналізували результати діяльності управління координації військової медицини й підготовки Командування Медичних сил Збройних сил України та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

Сирський закликав військових медиків до відвертої розмови про існуючі проблеми та потреби задля активізації роботи з розвитку спроможностей медичних служб у військах.