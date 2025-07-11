BIS: Українські біженці вклали в економіку Чехії більше, ніж отримали матеріальної підтримки

Українські біженці, які знайшли порятунок від війни у Чехії, вклали в економіку цієї країни більше, ніж отримали матеріальної підтримки.
Про це свідчать дані щорічного звіту чеської Служба безпеки та інформації (BIS).
Згідно з цією інформацією, наприкінці 2024 року в Чехії налічувалося понад 390 тис. громадян з України з тимчасовим статусом захисту.
"Громадяни України продовжують інтегруватися в суспільство, їхній економічний внесок вже перевищив обсяг фінансової підтримки й соціальних виплат, які вони отримали від чеського уряду з початку війни", — йдеться у заяві.
Водночас, наявність українців у цій країні не мала негативного впливу на рівень злочинності. За прогнозом Служби безпеки, із закінченням війни нелегальна торгівля зброєю та військовими матеріалами з України може стати новим ризиковим явищем.
У Чехії для українців передбачена фіндопомога, яка включає виплати на житло та проживання. Розмір виплат залежить від статусу біженця (вразлива категорія чи ні) та терміну перебування в країні. Зокрема, після 150 днів перебування суми виплат можуть змінюватися.
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