Укроборонпром: Україна і США створюють підприємство з виробництва хімічних речовин для потреб оборони

Україна та США створюють спільне підприємство з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору. Про це акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") повідомило у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
Зокрема повідомляється, що 11 липня в Римі, на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025), "Укроборонпром" та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.
Підприємство буде розташоване у Сполучених Штатах Америки та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.
"Укроборонпром" зазначає, що це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь.
Документ підписали генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс у присутності спеціального посланника США в Україні Кіта Келлога, радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, голови наглядової ради "Укроборонпрому" Давіда Ломджарії.
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