Лісовий: У 2024 році залучили найбільшу фінансову підтримку сфери освіти в історії України від Світового банку

У 2024 році Україна залучила найбільшу фінансову підтримку сфери освіти в історії України від Світового банку - $615 млн.

Про це мінністр освіти і науки України Оксен Лісовий написав у блозі для LB.ua.

"До 2024 року українська шкільна освіта понад десятиліття не отримувала фінансування від Світового банку. Повномасштабна війна загострила потребу в підтримці системи загальної середньої освіти — інфраструктурно, змістово та стратегічно", - зазначив Лісовий.

Він розповів, що перемовини зі Світовим банком розпочалися весною 2023 року.

"Як результат — у 2024 затверджено проєкт LEARN (Lifting Education Access and Resilience in Times of Need), який спрямовано на підвищення доступу та стійкості шкільної освіти. Його бюджет становив $415 млн на 3 роки — це найбільший проєкт підтримки шкільної освіти в історії України, що також увійшов до першої десятки програм Світового банку", - наголосив міністр.

Також у 2024 році тривав активний етап реалізації проєкту з удосконалення вищої освіти UIHERP (Ukraine Improving Higher Education for Results Project), який було підписано ще раніше. На його втілення Світовий банк виділив $200 млн.