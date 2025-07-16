Укрпошта присвятила марку віршу "Враже" української поетеси Людмили Горової

До Дня Української Державності, який відзначають 15 липня, Укрпошта презентувала нову тематичну серію поштових марок.
Вона присвячена віршу "Враже" української поетеси Людмили Горової, який став символічним заклинанням спротиву російському вторгненню, повідомляє пресслужба компанії.
Серія отримала назву "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" - цитата з однойменного вірша, написаного 22 квітня 2022 року. Висловлювання швидко поширилося в соцмережах, стало основою музичних композицій, було перекладене на кілька мов і набуло культового статусу.
Нова серія містить:
Характеристики випуску:
Марковий аркуш виконано у впізнаваному стилі й візуально виокремлено елементами з містичним акцентом. Придбати серію вже можна на онлайн-маркеті Укрпошти.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023