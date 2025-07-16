Укрпошта присвятила марку віршу "Враже" української поетеси Людмили Горової

До Дня Української Державності, який відзначають 15 липня, Укрпошта презентувала нову тематичну серію поштових марок.

Вона присвячена віршу "Враже" української поетеси Людмили Горової, який став символічним заклинанням спротиву російському вторгненню, повідомляє пресслужба компанії.

Серія отримала назву "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" - цитата з однойменного вірша, написаного 22 квітня 2022 року. Висловлювання швидко поширилося в соцмережах, стало основою музичних композицій, було перекладене на кілька мов і набуло культового статусу.

Нова серія містить:

- марковий аркуш із двома сюжетними марками: "Буде тобі, враже" та "Так, як відьма скаже";

- конверт "Перший день";

- дві художні листівки.

Характеристики випуску:

Авторка ілюстрацій: Катерина Штанко;

Рік випуску: 2025;

Номінал кожної марки: (U+A) ×3;

Кількість марок в аркуші: шість;

Тираж зчіпки: 135 000 примірників;

Особливість оформлення: тиснення сріблом.

Марковий аркуш виконано у впізнаваному стилі й візуально виокремлено елементами з містичним акцентом. Придбати серію вже можна на онлайн-маркеті Укрпошти.