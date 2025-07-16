Міненерго: Енергосистема України працює стабільно, ремонтні роботи з відновлення тривають відповідно до плану

Найбільших втрат через атаки росії зазнали об’єкти тепло- та гідрогенерації. Наразі понад 50% пошкодженої генерації вже відновили.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він зазначив, що енергосистема України наразі працює стабільно, ремонтні роботи з відновлення пошкоджених об'єктів генерації тривають відповідно до плану, а підготовка до опалювального сезону здійснюється згідно з графіками.

За словами Колісника, є достатньо генеруючих потужностей для покриття споживання, оскільки зараз підвищується температура повітря і відповідно зростає споживання електроенергії. Посадовець закликав українців раціонально використовувати електроенергію в години пікового навантаження – вранці та ввечері.

За словами заступника міністра, ризики введення графіків відключень пов’язані лише з потенційними новими масованими обстрілами енергооб’єктів з боку росії.

У контексті підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років заступник міністра поінформував, що закачування газу до підземних сховищ відбувається за графіком і наразі у півтора раза перевищує минулорічні темпи.

Також, за словами заступника міністра, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива.