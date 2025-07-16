Швейцарія: Ми справді прагнемо інтегрувати якомога більше українців до нашого ринку праці

Швейцарія, яка наразі прихистила вже майже 70 тисяч громадян України, прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці, заявила президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер.

"...ми справді прагнемо інтегрувати якомога більше українців на ринок праці. Це те, на чому ми зараз зосереджуємося. З першого моменту прибуття українських біженців ми намагалися створити умови для їхньої повної інтеграції в систему освіти. Я мати, і я зустрічала українських дітей у шкільних класах своїх дітей. Тож можу запевнити вас, що вони повністю інтегровані", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, як наголосила Рінікер, Швейцарія прагне побачити якомога більше українців, які повернуться до своєї країни, бо Україна дійсно потребує громадян для відновлення і процвітання.

Говорячи про те, чи буде тимчасовий захист для українців продовжено на наступні роки у Швейцарії, Рінікер відповіла, що у Швейцарії зараз ведуться дискусії з цього приводу. "Звичайно, тимчасовий захист поки що залишиться", - додала вона.