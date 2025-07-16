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Рінікер: Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та рф щодо миру

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Рінікер: Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та рф щодо миру

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та рф щодо миру та надасть всю необхідну допомогу, якщо буде необхідно, заявила президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Рінікер наголосила, що держави в усьому світі цінують Швейцарію як платформу для діалогу.

"Як нейтральна держава, Швейцарія, безперечно, є ідеальною платформою для діалогу. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу", - сказала вона, відповідаючи на питання про потенційну роль Швейцарії у поточних дипломатичних зусиллях щодо миру в Україні.

На питання, чи може, як приклад, Женева стати таким майданчиком для зустрічі - Рінікер відповіла: "Безумовно".

Рінікер
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