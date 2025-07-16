Кіберфахівці ГУР атакували російську компанію-постачальника дронів для армії рф

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки "Українського кіберальянсу" та групи "BO Team" атакували мережеву та серверну інфраструктуру компанії "Гаскар Інтеграция" - одного з найбільших постачальників дронів для російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

"Внаслідок атаки вдалося отримати доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів. В результаті кібератаки на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар". Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами", - повідомило джерело.

Серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.