Мінфін: Соцвиплати у І півріччі профінансовані вчасно та в повному обсязі

Міністерство фінансів повідомило, що у першому півріччі цього року на соцвиплати спрямовано 191,5 млрд гривень.

Відомство зазначає, що вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І півріччі.

Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.

Зокрема: