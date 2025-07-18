Кабмін затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про встановлення розмірів разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році. Виплати надаються відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист та Про жертви нацистських переслідувань.
Які категорії зможуть отрмати виплати до Дня Незалежності пенсіонерам та куди подавати документи, читайте в матеріалі Фактів.
Механізм нарахування виплат до Дня Незалежності пенсіонерам у 2025 році та порядок їх надання визначений постановою Кабінету Міністрів № 1396, що регулює питання соціального захисту осіб з особливими трудовими заслугами перед державою, ветеранів війни, а також працівників, які працюють в особливих умовах.
У 2025 році механізм нарахування одноразової грошової допомоги залишився незмінним.
Ті, хто отримує пенсію та має право на ці гроші, отримают виплати до Дня Незалежності для пенсіонерів в серпні, разом із пенсійними нарахуваннями. Звертатися окремо до Пенсійного фонду не потрібно.
Для ветеранів війни, які наразі проходять військову службу або працюють, але не є пенсіонерами, кошти будуть перераховані на рахунки відповідних військових частин, установ або організацій. Це відбуватиметься на підставі заявок, які подають роботодавці.
Якщо ви працюєте або проходите службу, але не є пенсіонером, переконайтесь, що роботодавець має усі необхідні документи, які підтверджують ваш статус ветерана війни. Без цього виплата може не надійти.
У 2025 році з нагоди Дня Незалежності України окремі категорії громадян, зокрема пенсіонери зі статусом ветеранів війни або жертв нацистських переслідувань, отримають разову грошову допомогу. Розмір виплат до Дня Незалежності пенсіонерам залежить від категорії отримувача і становить від 450 до 3100 грн.
У 2025 році, розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності становлять:
Особи, які не є ні пенсіонерами, ні працівниками чи військовослужбовцями, мають звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою у довільній формі. У ній потрібно вказати:
Необхідні документи до заяви:
Подати заяву можна до 1 серпня 2025 року. Якщо це неможливо зробити вчасно, то кінцевий термін продовжено до 1 жовтня 2025 року.
Способи подання заяви: