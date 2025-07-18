У Службі зайнятості назвали професії, які будуть найбільш затребуваними після закінчення війни

Після завершення війни Україна потребуватиме масштабного відновлення - і разом із цим зросте попит на працівників у ключових галузях. Найбільш затребуваними будуть військові, медики, будівельники, енергетики, освітяни, правоохоронці, фахівці оборонної та транспортної сфери, а також програмісти й психологи. Уже зараз ринок демонструє нестачу кадрів із технічними вміннями та фаховою освітою, пише УНН із посиланням на Департамент аналізу ринку праці Державної служби зайнятості.

Як зазначається, за перше півріччя 2025 року найбільша кількість вакансій у сфері обслуговування та надання послуг. Також затребуваними є спеціалісти зі спеціальними вміннями та знаннями (водії, слюсарі, швачки, електрики), фахівці з вищою освітою (вчителі, бухгалтери, інженери, медики), некваліфіковані робітники (вантажники, прибиральники та підсобні працівники).

Найбільшу нестачу роботодавці ж зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. За прогнозами Департаменту аналізу ринку праці "після завершення війни ситуація кардинально не зміниться" і найбільше працівників шукатимуть за такими напрямками: