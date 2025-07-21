Три фінансові звички клієнтів Є-Гроші, про які розповідають самі користувачі у відгуках

73% українців хоча б раз зверталися по мікропозику — погодьтеся, цифра вражаюча. Онлайн-кредити стали частиною повсякденного життя, але далеко не всі вміють користуватися ними так, щоб уникнути стресу, штрафів і зайвих витрат.

З відгуків клієнтів Є-Гроші видно, що багато хто вже навчився грамотно користуватися таким фінансовим інструментом. І головне — вони охоче діляться досвідом. Ми зібрали кілька реальних звичок, які допомагають користувачам зберігати фінансовий спокій.

1. Планування витрат: щоб не брати більше, ніж потрібно

Чимало клієнтів зазначають, що завели звичку планувати витрати заздалегідь — ще до подачі заявки. Це дозволяє реально оцінити потребу в грошах і не позичати зайвого.

«Веду табличку в Google — записую все, що витрачаю. Це допомагає не злітати з бюджету й не брати більше, ніж потрібно», — розповідає Владислав, 29 років.

«Я завжди спершу думаю, скільки точно потрібно, і під це вже беру. У Є-Гроші зручно — можна вибрати конкретну суму і термін», — відгук Сергія, 42 роки.

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2. Повернення вчасно — без нервів і зайвих переплат

Одна з головних порад — не тягнути з оплатою. Вчасне або дострокове повернення позики — це не лише спокій, а й економія.

«Як отримую зарплату — одразу закриваю позику. Так спокійніше, і нічого зайвого не нараховується», — ділиться Наталя у коментарях, 35 років.

До речі, за даними НБУ, більшість клієнтів МФО повертають кредити раніше строку. Це свідчить про те, що українці поступово вчаться фінансовій дисципліні.

3. «2 години на роздуми»: як не втратити контроль

Цікавий підхід, який згадують деякі користувачі — дати собі час подумати, перш ніж натискати «оформити».

«Хотіла взяти кредит на нову сумку, але зробила паузу. Через дві години вже розуміла, що вона мені не так вже й потрібна», — зізнається Ірина, 34 роки.

«Я завжди відкладаю рішення хоча б на пів дня, щоб не зробити імпульсивну дурницю. Це працює», — відгук про Є-Гроші від Марії, 27 років.

Цей принцип дійсно працює: невелика пауза часто дозволяє уникнути непотрібних витрат.

4. Резервний фонд: щоб не позичати кожного разу

Ще одна звичка — відкладати хоча б невелику суму після повернення кредиту. Так формується фінансова «подушка», яка виручає у складних ситуаціях.

«Коли закриваю кредит, відкладаю схожу суму "про запас". Це дає відчуття безпеки», — розповідає Олена, 32 роки.

Висновок

Звички, які описують клієнти Є-Гроші у відгуках, — це не про хитрі трюки, а про елементарну фінансову гігієну. Планувати, не поспішати, повертати вчасно — здається просто, але саме такі дрібниці формують відчуття контролю та спокою.

А які ваші фінансові звички допомагають вам почуватися впевнено? Поділіться у коментарях — можливо, ваш досвід стане у пригоді іншим.