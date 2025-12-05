Держпродспоживслужба: Виявлено 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки

У 2025 році Держпродспоживслужба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.

Зазначається, що Держпродспоживслужба постійно контролює ринок нехарчової продукції, зокрема дитячих іграшок, щоб запобігти потраплянню на ринок небезпечних товарів.

У 2025 році результати перевірок нехарчової продукції показали:

Проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.

Понад 24 000 одиниць іграшок не відповідали вимогам безпечності.

Лабораторні дослідження підтвердили ризики для здоров’я дітей та споживачів, зокрема:

алергічні реакції,

отруєння,

хронічні токсичні впливи через перевищення вмісту небезпечних хімічних речовин,

невідповідність конструктивних елементів товарів.

Держпродспоживслужба радить батькам звертати увагу на такі моменти при виборі іграшок: