Кицак: Бюджет України ухвалено як компромісне рішення, щоб уникнути будь-яких затримок із фінансуванням армії

Держбюджет-2026 ухвалено як компромісне рішення, щоб уникнути будь-яких затримок із фінансуванням армії.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

За його словами, ухвалення бюджету стало компромісним, але необхідним кроком — передусім для гарантованого фінансування сил безпеки й оборони, стабільної виплати грошового забезпечення військовим та підтримки оборонної промисловості з самого початку нового року.

"Всі чітко усвідомлювали, що нам потрібно заходити в новий рік для того, щоб фінансувалися найголовніші... найголовніша додаткова частина — це безпосередньо фінансування сил безпеки та оборони", — зазначив Кицак.

Він наголосив, що в держкошторисі збережено низку непрофільних та малоефективних програм.

"Мова йде про ті державні програми, які мають дуже сумнівну ефективність або взагалі доцільність щодо існування. І мова йде про єдиний телемарафон, про УЗ-3000 та про всі інші програми держпідтримки, які не є, в першу чергу, цільовими для тих груп населення, які потребують найбільшої опіки від держави", — пояснив депутат.

За його словами, група парламентарів уже готує окремий законопроєкт щодо змін до бюджету на 2026 рік, аби спрямувати кошти на першочергові потреби, зокрема на підвищення грошового забезпечення військових.

"Фактично їхнє базове грошове забезпечення залишається на тому ж самому рівні, як і в попередні роки. Гроші — це один із мотивуючих факторів, тому що близько 60% свого доходу військові витрачають фактично на оновлення собі форми, спорядження, купівлю паливо-мастильних матеріалів до автомобілів, запчастин", — зазначив депутат.

Він підтвердив, що у 2026 році фінансування телемарафону може бути скорочене або переглянуте. Остаточні рішення залежатимуть також від домовленостей із міжнародними партнерами та вимог МВФ щодо підвищення макрофінансової стабільності.