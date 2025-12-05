Нацрада розширила список заборонених в Україні російських медіасервісів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 4 грудня 2025 року суттєво розширила перелік заборонених російських медіасервісів. Про це на своєму сайті повідомила Нацрада, пише УНН.

До списку додано 7 нових сервісів, а для трьох раніше заборонених – розширено кількість заблокованих вебсайтів. Загалом Перелік заборонених сервісів держави-агресора наразі налічує 56 позицій.

Серед новозаборонених сервісів:

Кіносервіси: BobFilm, LordFilm, MIRFILM.NET, KinoKong.

Телевізійні сервіси: OnTVtime, Смотри ТВ, ТВ россии.live.

Крім того, Нацрада додала нові вебсайти для вже заборонених HD REZKA, KINOBAR і RusTv.live, загалом заблокувавши 135 нових адрес.

Всі сервіси мають ознаки повної або переважної спрямованості на аудиторію рф. До основних причин належать:

Використання російської мови як основної.

Поширення програм за участі осіб із Переліку загроз національній безпеці (зокрема, порєченкова, охлобистіна, безрукова).

Трансляція заборонених в Україні російських телеканалів ("россия 1", "НТВ", "Первый канал").

Нацрада поінформує Національну комісію для обмеження доступу провайдерами електронних комунікаційних послуг до вказаних вебсайтів.