Нацрада розширила список заборонених в Україні російських медіасервісів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 4 грудня 2025 року суттєво розширила перелік заборонених російських медіасервісів. Про це на своєму сайті повідомила Нацрада, пише УНН.
До списку додано 7 нових сервісів, а для трьох раніше заборонених – розширено кількість заблокованих вебсайтів. Загалом Перелік заборонених сервісів держави-агресора наразі налічує 56 позицій.
Серед новозаборонених сервісів:
Крім того, Нацрада додала нові вебсайти для вже заборонених HD REZKA, KINOBAR і RusTv.live, загалом заблокувавши 135 нових адрес.
Всі сервіси мають ознаки повної або переважної спрямованості на аудиторію рф. До основних причин належать:
Нацрада поінформує Національну комісію для обмеження доступу провайдерами електронних комунікаційних послуг до вказаних вебсайтів.
