Politico: Угорщина відмовилася від випуску облігацій на підтримку України

Угорщина офіційно відмовилася від випуску облігацій на підтримку України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо не вдасться використати заморожені активи росії для фінансування кредиту на €165 мільярдів для Києва, повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.
"Європейська Комісія наполягає на необхідності погодження всіх 27 країн-членів ЄС на саміті пізніше цього місяця щодо підтримки економіки України через кредит, забезпечений замороженими резервами центрального банку росії. Водночас Бельгія активно протистоїть використанню таких активів, оскільки володіє більшою їх частиною і побоюється юридичної відповідальності у разі позову кремля", - йдеться в повідомленні.
Облігації розглядалися як альтернативне джерело фінансування України, проте Будапешт відхилив ідею випуску спільного боргу, забезпеченого семирічним бюджетом ЄС, за кілька годин до вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера у Брюсселі для обговорення кредиту.
"Я серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем’єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати силою, я хочу переконати його, що шлях, який ми пропонуємо, є правильним", — заявив Мерц журналістам у четвер увечері, повідомляє Politico.
Німеччина пропонує гарантію на 25% коштів, щоб переконати Бельгію направити заморожені мільярди Україні, але Де Вевер наполягає на ширшій гарантії від усього ЄС.
