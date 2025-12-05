Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Служба зайнятості: До "Армії відновлення" у 2025 році долучилося 28 000 учасників

78

Цього року було видано 110 000 направлень на суспільно-корисні роботи, загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 28 000 учасників. Найактивніше програма працює на Харківщині й Полтавщині, повідомляє Державна служба зайнятості.

Державна програма виконує дві ключові функції: забезпечує людям тимчасову зайнятість на період, поки кар’єрні радники підбирають для них постійне місце роботи, а також дає змогу державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування залучати працівників до виконання завдань на користь громад.

З 2022 року до суспільно-корисних робіт залучено понад 81 000 учасників, видано 326 000 скерувань. На оплату їхньої праці спрямовано 2,8 млрд грн, а у 2025 році передбачено ще 1 млрд грн.

Наразі середня тривалість робіт за одним направленням складає 27 днів, а середня зарплата – 9400 гривень. Загалом заробіток за повний місяць роботи в межах "Армії відновлення" складає 1–1,5 мінімальної заробітні плати, а для прифронтових територій, ветеранів і ветеранок – дві мінімальні зарплати.

Такі роботи проводяться в 19 регіонах України. Найпопулярнішими вони були в таких областях: в Харківській області залучено 11 700 осіб, у Полтавській понад 8000 людей, в Київській і Сумській області – по 7700 працівників.

Щоб долучитися до "Армії відновлення", потрібно звернутися до будь-якого центру зайнятості й повідомити про такий намір. Після цього можна отримати направлення на суспільно корисні роботи та ставати до роботи.

Армія відновлення, Державна служба зайнятості
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 декабря 2025
Четверг, 4 декабря 2025
Среда, 3 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023