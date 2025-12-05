Служба зайнятості: До "Армії відновлення" у 2025 році долучилося 28 000 учасників

Цього року було видано 110 000 направлень на суспільно-корисні роботи, загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 28 000 учасників. Найактивніше програма працює на Харківщині й Полтавщині, повідомляє Державна служба зайнятості.
Державна програма виконує дві ключові функції: забезпечує людям тимчасову зайнятість на період, поки кар’єрні радники підбирають для них постійне місце роботи, а також дає змогу державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування залучати працівників до виконання завдань на користь громад.
З 2022 року до суспільно-корисних робіт залучено понад 81 000 учасників, видано 326 000 скерувань. На оплату їхньої праці спрямовано 2,8 млрд грн, а у 2025 році передбачено ще 1 млрд грн.
Наразі середня тривалість робіт за одним направленням складає 27 днів, а середня зарплата – 9400 гривень. Загалом заробіток за повний місяць роботи в межах "Армії відновлення" складає 1–1,5 мінімальної заробітні плати, а для прифронтових територій, ветеранів і ветеранок – дві мінімальні зарплати.
Такі роботи проводяться в 19 регіонах України. Найпопулярнішими вони були в таких областях: в Харківській області залучено 11 700 осіб, у Полтавській понад 8000 людей, в Київській і Сумській області – по 7700 працівників.
Щоб долучитися до "Армії відновлення", потрібно звернутися до будь-якого центру зайнятості й повідомити про такий намір. Після цього можна отримати направлення на суспільно корисні роботи та ставати до роботи.
