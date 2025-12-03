Bloomberg: росії стає дедалі складніше знайти покупців на нафту

Попри те що росія продовжує відвантажувати нафту з портів у колишніх обсягах, знайти покупців їй стає дедалі складніше.

За даними Bloomberg, восени обсяг сировини, що накопичується на танкерах, зріс більш ніж на 20%, а час у дорозі до китайських портів збільшився у півтора раза.

Зростання витрат постачальників у поєднанні зі зниженням цін через санкції підриває ключові для російського бюджету доходи від експорту нафти.

Наприкінці листопада на танкерах зберігалося 182 млн барелів російської нафти. Це на 21% більше, ніж у кінці серпня, коли Дональд Трамп підвищив до 50% мита щодо Індії. У жовтні Трамп запровадив санкції проти Роснафти та Лукойла, що змусило провідні індійські компанії спершу повністю відмовитися від російських постачань, а згодом почати замінювати їх сировиною від компаній, які не підпадають під обмеження. Через зростання невизначеності скоротили закупівлі й китайські нафтопереробники.

Попри те, що середньодобові відвантаження з росії все ще перевищують 3 млн барелів (3,46 млн за минулі чотири тижні по 30 листопада), танкери значно довше перебувають у морі. Середня тривалість рейсу з порту Козьміно на Далекому Сході до Китаю для танкерів із сортом ESPO, завантажених у листопаді, перевищила 12 днів, тоді як у серпні маршрут займав трохи більше восьми днів.

Вартість російської нафти падає дев’ятий тиждень поспіль і нині наближається до мінімумів січня 2023 року після того, як ЄС запровадив ембарго. За даними Argus Media, сорт Urals, що відвантажувався наприкінці листопада з балтійських портів, подешевшав на $2,8 - до $43,52 за барель, із чорноморських - на $3,6, до $41,12. Ціна ESPO знизилася на $1,9 - до $53,92 за барель.