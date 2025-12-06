The Independent москва робить заяви, які можуть ускладнити дипломатичні контакти із США

На тлі тиску США на Індію через закупівлю російських енергоресурсів москва робить заяви, які можуть загострити ситуацію й ускладнити дипломатичні контакти у вирішальний момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.
володимир путін під час п'ятничного візиту в Делі заявив, що москва готова забезпечувати Індії стабільні поставки палива, що може викликати напругу у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа.
Ці слова прозвучали після підписання низки угод про співпрацю з Нарендрою Моді.
У спільній заяві двох сторін підкреслюється, що двосторонні зв'язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску, а Індія продовжує дотримуватися курсу на взаємодію з росією, попри посилення вимог з боку США щодо імпортних обмежень.
Вашингтон намагається знизити залежність Нью-Делі від російських енергоносіїв, застосовуючи економічні заходи.
Зокрема, США запровадили 25-відсоткове мито на індійський імпорт російської нафти, аргументуючи це необхідністю посилити тиск на москву, щоб вона припинила війну проти України.
Однак індійське керівництво поки що не демонструє намірів відмовлятися від співпраці з рф.
На цьому тлі кремлівський помічник юрій ушаков заявив, що контакти між росією і США з мирних питань тривають і сторони фіксують певний прогрес.
За його словами, москва готова підтримувати взаємодію з чинною американською командою, попри зростаючі протиріччя в енергетичній сфері.
