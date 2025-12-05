Reuters: Населення України може знизитись до 25 мільйонів

Населення України з 42 мільйонів до повномасштабного вторгнення країни-агресора росії у лютому 2022 року скоротилося до менш ніж 36 мільйонів. До 2051 року цей показник може знизитись до 25 мільйонів. Про це з посиланням на дані Інституту демографії Національної академії наук України повідомило агентство Reuters у четвер, 4 грудня.

Видання пише, що демографічний крах в Україні набирає обертів. За оцінками CIA World Factbook за 2024 рік (довідкового ресурсу, створеним Центральним розвідувальним управлінням США), держава має як найвищі показники смертності у світі: на кожне народження припадає близько трьох смертей. Експерти оцінюють, що до 2051 року українців залишиться 25 мільйонів.

"За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні знизилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Серед жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9. Експерти та політики кажуть, що Україні знадобиться мільйони людей, щоб відновити свою зруйновану економіку, і щоб мати змогу захищатися в післявоєнному майбутньому, якщо Москва знову нападе, як багато українців побоюються", - йдеться у матеріалі.

Влада оцінює, що демографічна стратегія допоможе повернути чисельність населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджають, що до того часу цей показник може впасти до 29 мільйонів, якщо нинішня динаміка збережеться.