росія звинуватила держави Заходу у цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з нею

Представник росії александр грушко під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні звинуватив держави Заходу у цілеспрямованій підготовці до збройного зіткнення з рф.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ грушка.

Заступник міністра закордонних справ росії заявив дипломатам з держав ОБСЄ, що режим контролю над озброєннями в Європі став "жертвою агресивної політики Заходу".

"На зміну концепції більшої безпеки меншими засобами прийшли установки досягнення військової переваги у всіх операційних середовищах і на всіх театрах. Балтика, регіон Чорного моря, Арктика перетворені ЄС і НАТО на зони конфронтації", – сказав представник мзс росії.

Він ствердив, що жодні ознаки не свідчать про готовність ЄС та НАТО до деескалації і "повернення до мирного співіснування".

"Навпаки, йде цілеспрямована підготовка економіки, суспільства, військової організації до неминучого збройного зіткнення з росією, яка призначена довгостроковою загрозою, і якій маніакально приписуються абсурдні наміри напасти на НАТО", – виголосив російський дипломат.

Під час виступу грушко також висловлював претензії до роботи ОБСЄ, звинувачуючи її у "гібридній війні" проти рф та "українізації" порядку денного.

