Bloomberg: У листопаді 2025 року різко скоротився обсяг поставок нафти морським транспортом

98

Загальний обсяг поставок нафти морським транспортом у листопаді 2025 року різко скоротився.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, загальний обсяг поставок зменшився на 850 тисяч барелів на день і досяг приблизно 41,4 мільйона барелів на день.

Основними причинами стали значне падіння експорту з російських портів у Чорному морі та скорочення поставок із портів США в Мексиканській затоці.

Ключовим чинником падіння експорту в Чорноморському регіоні стало посилення атак на російську нафтову інфраструктуру. Протягом листопада атаки українських дронів на два нафтові порти в Новоросійську призвели до серйозних перебоїв у роботі.

Наприкінці місяця атаки спричинили серйозні пошкодження причалу терміналу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум), який переважно обробляє нафту з Казахстану. Сумарно обидва об'єкти зазнали скорочення видобутку на 343 тисячі барелів на день.

Через пошкодження та перебої, завантаження деяких листопадових вантажів було перенесено на грудень.

Глобальні зміни поставок:

  • Витік нафти з Мексиканської затоки США зменшується на 620 000 барелів на день.
  • Ірак скоротився на 162 000 барелів на день.
  • ОАЕ, Венесуела та Кувейт зросли на понад 100 000 барелів на день.
