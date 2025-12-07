НБУ: Масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів

Масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономіний та монетарний огляд Нацбанку України.
НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.
"За даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року. З моменту попереднього оновлення (03 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.)", – йдеться в огляді.
Аналітики НБУ припускають, що масовому виїзду українців за кордон можуть сприяти дві причини:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023