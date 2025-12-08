Трамп-молодший: США можуть припинити військову підтримку України

Дональд Трамп-молодший на конференції з Близького Сходу заявив про можливе припинення військової підтримки України.

Про це пише The Guardian. Він присягнув, що США більше не будуть “ідіотом із чековою книжкою”.

Як зазначає видання, такі думки Дональда Трампа-молодшого відображають ворожість деяких членів команди Трампа до українського уряду і лунають на тлі тиску переговорної команди Білого дому на Київ з метою домогтися від України поступок територій.

Варто зазначити, що Дональд Трамп-молодший не обіймає офіційної посади в адміністрації свого батька, але вважається ключовою фігурою в партії MAGA. Ця політична сила представляє праве крило Республіканської партії та підтримує політику Дональда Трампа, яка базується на гаслі “Америка насамперед”.

Він також розкритикував главу зовнішньополітичного відомства ЄС Каю Каллас, заявивши, що європейські санкції є неефективними, оскільки вони лише призвели до зростання цін на нафту, за рахунок якої росія могла б оплачувати свою війну. Він охарактеризував європейський план наступним чином: “Ми чекатимемо, поки росія збанкрутує” і зазначив, що це не план.

Крім того, Дональд Трамп-молодший заявив, що невелика кількість американців включать війну в Україні до переліку головних питань, зазначивши, що їх більше турбує боротьба США з торгівлею фентанілом.