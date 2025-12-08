Зеленський: Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів та близько 1200 КАБів

росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, основна ціль – цивільна інфраструктура.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя", - написав він у телеграм-каналі у неділю.
"Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна продовжує "працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше".
