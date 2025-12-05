Через перевірки податкової майже 2 тисячі громадян легалізували свою діяльність

Перевірка Державною податковою службою грошових операцій з приймання та переказу систематичних великих сум змусила майже 2 тисячі громадян зареєструвати підприємницьку діяльність.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Податкова за 2025 рік надіслала понад 6 тисяч запитів платникам податків для з’ясування походження отриманих коштів.

Наразі територіальні органи ДПС відпрацьовують черговий масив інформації, зосереджуючись на тих, кому надходили регулярні або великі грошові перекази.

Наприклад, у вересні одна з громадянок отримала понад 60 переказів на суму більше 280 тисяч гривень, а інша — у жовтні понад 700 переказів на майже 300 тисяч гривень.

Кожен такий кейс розглядається детально, з акцентом на ознаках систематичності, що є однією з основних ознак підприємницької діяльності.

Завдяки цим заходам вже майже 2 тисячі громадян зареєструвалися як фізичні особи – підприємці (ФОП), легалізувавши свою діяльність.

Водночас за зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації складено понад сотню адміністративних протоколів. Матеріали перевірок надіслані до суду для розгляду за місцем вчинення правопорушень.

Зусилля податкових органів спрямовані на максимальне стимулювання декларування доходів та забезпечення чесних умов ведення бізнесу.