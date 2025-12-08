Макрон погрожує Китаю ввести мита через торговельний дисбаланс

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що під час візиту до Китаю пригрозив можливим запровадженням мит, якщо Пекін не вживе заходів для скорочення торговельного дисбалансу з Європейським Союзом.
Про це інформує Les Echos.
Макрон наголосив на необхідності посилення співпраці у галузях глобальних торговельних дисбалансів, геополітики та екології. За його словами, нинішній китайський торговельний профіцит став "нестійким", адже скорочення імпорту з ЄС фактично "вбиває" європейських виробників.
"Я намагався пояснити китайцям, що їхній торговельний профіцит є нестійким, оскільки вони вбивають своїх власних клієнтів… Я сказав їм, що якщо вони не відреагують, ми, європейці, будемо змушені… вжити жорстких заходів, таких як введення мит на китайські товари", - заявив Макрон.
За даними видання, дефіцит торгівлі товарами між ЄС і Китаєм зріс майже на 60% з 2019 року. Аналогічна тенденція спостерігається і у Франції, де розрив продовжує збільшуватися.
