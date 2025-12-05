Войти

Кабмін: У 2025 році попит на виплату 1000 грн "зимової підтримки" вищий, ніж минулої зими

127

Попит на виплату 1000 грн "зимової підтримки" у 2025 році вищий, ніж минулої зими.

Торік зимовою єПідтримкою скористалися 14,4 млн українців. Про це пише Кабмін.

Станом на 4 грудня 2025 року українці подали уже 14,8 млн заявок. З них 12 млн - через застосунок "Дія" і майже 952 тис. - через Укрпошту. Також автоматично виплату нараховуватимуть 1,8 млн осіб, які отримують через Укрпошту пенсії та виплати.

Уряд зазначив, що в межах наступних хвиль виплат допомогу отримають понад 2,2 млн українців: приблизно 1,3 млн - у третю хвилю, ще майже 866 тис. - у четверту. Разом на ці виплати виділено до 3 млрд грн.

Приймання заявок триває до 24 грудня. Оформити виплату можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, на підконтрольній уряду території.

Витратити кошти можна буде до 30 червня 2026 року на комунальні та поштові послуги, українські ліки й книги, а також на благодійність. У Кабміні анонсували можливість витрачати їх на харчові продукти.

Станом на зараз українці вже витратили понад 1,1 млрд гривень через картку "Національний кешбек".

єПідтримка
