Зеленський дав старт масштабній реформі АРМА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає старт масштабній реформі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.
27 липня Зеленський підписав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.
Зокрема відтепер відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.
Даний законопроект також передбачає незалежний аудит, нові правила добору керівництва і прозоре управління арештованим майном. Також відомо, що даний закон включає:
Як стало відомо раніше цього тижня, Європейський Союз значно уріже наступний транш у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами.
Нагадаємо, що триває виконання ще трьох реформ:
Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи сума в майже 1,5 млрд євро утримується на строк до 12 місяців.
За виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи.
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