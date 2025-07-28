Міненерго: Дефіцит електроенергії в Україні відсутній, але обстріли залишаються потенційним фактором дестабілізації

Дефіцит електроенергії в Україні відсутній, але російські обстріли енергетичної інфраструктури залишаються потенційним фактором дестабілізації. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"Основна загроза енергопостачанню — нові масовані атаки з боку рф. Але завдяки оперативному ремонту пошкоджень та сформованим запасам обладнання нам вдається уникати відключень", — каже він.

Колісник закликав українців ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження. Водночас він запевнив, що відключення світла наразі не передбачається.

Заступник міністра пояснив, що хоча у спеку споживання зростає, енергосистема залишається збалансованою, адже міністерство врахувало всі фактори, які впливають на споживання, у тому числі температурні.

За словами Колісника, також посилюється фізичний захист енергооб'єктів, збільшуються резерви обладнання з метою пришвидшення ремонтів. Крім того, Міненерго шукає додаткові можливості залучення коштів до Фонду підтримки енергетики України — як для закупівлі природного газу, так і для придбання обладнання для підприємств енергетичної сфери.

"Ми активно накопичуємо природний газ у сховищах, темпи закачування вищі, ніж минулого року. Також за рахунок міждержавних з'єднань практично з усіма країнами-сусідами ми диверсифікуємо постачання та можемо імпортувати енергоресурси протягом опалювального сезону", — додав заступник міністра.