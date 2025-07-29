З початку дії воєнного стану в Україні бізнес отримав понад 85,5 тисяч "Доступних кредитів"

Підприємці в Україні продовжують активно користуватися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що реалізується у співпраці уряду з уповноваженими банками. З початку дії воєнного стану в країні бізнес отримав 85 526 кредитів на загальну суму 325,5 мільярда гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Із цього обсягу 62 585 кредитів на 164,1 мільярда гривень видали банки державного сектору економіки.
Лише за останній тиждень підприємці отримали 291 пільговий кредит на суму 0,7 мільярда гривень, з яких 182 кредити на 0,3 мільярда були надані саме державними банками. Від початку 2025 року в межах програми видано 15 891 кредит на 49,1 мільярда гривень, з яких 22,3 мільярда — за участю банків державного сектору.
Кошти, отримані бізнесом у межах програми, спрямовуються на різні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності. Зокрема:
З моменту запуску програми у 2020 році було укладено 120 348 кредитних договорів на загальну суму 415,1 мільярда гривень, з яких 83 061 угоду на 190,7 мільярда гривень підписано з банками державного сектору.
Програму "5-7-9%" координує Фонд розвитку підприємництва, який підпорядковується Міністерству фінансів України. Фонд уклав угоди про співпрацю з 46 банками, а держава продовжує компенсувати бізнесу частину процентної ставки за кредитами, виданими в межах програми.
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