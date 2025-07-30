Податкова виявила торгівельн мережі, які використовували "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків

Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. Збитки для бюджету — понад 668 млн грн. Про це передає УНН, із посиланням на ТГ-канал Державної податкової служби України.
Сім торгових мереж, серед яких шість — з продажу побутової техніки та електроніки, і одна — з реалізації жіночого одягу та взуття, застосовували схему "дроблення бізнесу". Метою було зменшення податкового навантаження.
Юридичні особи штучно розподілили діяльність між 491 фізичним особою-підприємцем, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Загальний дохід цих ФОП — понад 4 мільярди гривень.
Попри формальну незалежність, аналітичні дослідження та перевірки ДПС виявили, що підприємці були пов’язані між собою.
"За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція", - додала Леся Карнаух.
Унаслідок застосування схеми бюджет недоотримав 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передано до Бюро економічної безпеки України.
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