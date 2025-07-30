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Податкова виявила торгівельн мережі, які використовували "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків

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Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж, які використовували схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. Збитки для бюджету — понад 668 млн грн. Про це передає УНН, із посиланням на ТГ-канал Державної податкової служби України.

Сім торгових мереж, серед яких шість — з продажу побутової техніки та електроніки, і одна — з реалізації жіночого одягу та взуття, застосовували схему "дроблення бізнесу". Метою було зменшення податкового навантаження.

Юридичні особи штучно розподілили діяльність між 491 фізичним особою-підприємцем, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Загальний дохід цих ФОП — понад 4 мільярди гривень.

Попри формальну незалежність, аналітичні дослідження та перевірки ДПС виявили, що підприємці були пов’язані між собою.

  • вони користувалися одними IP-адресами;
  • мали спільні адреси реєстрації;
  • працювали у тих самих торгових точках;
  • діяли під єдиною торговою маркою;
  • мали спільних працівників.

"За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція", - додала Леся Карнаух.

Унаслідок застосування схеми бюджет недоотримав 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передано до Бюро економічної безпеки України.

податкова
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