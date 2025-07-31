Минрозвитку запускає мобільний додаток для купівлі квитків на міжнародні автобусні рейси

Міністерство розвитку громад та територій запускає мобільний додаток для купівлі квитків на міжнародні автобусні рейси, який працюватиме виключно з легальними перевізниками. Цей сервіс, схожий на додаток "Укрзалізниці", запрацює у тестовому режимі вже восени.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю Forbes Ukraine заступника міністра Сергія Деркача.

Ключові деталі та переваги:

Боротьба з "нелегалами". Потреба у запуску державного мобільного додатка зумовлена неможливістю ефективно регулювати ринок пасажирських перевезень іншими способами. Існуючі партнерства Міністерства з платформами на кшталт Tickets.ua не гарантують перевірку легальності перевізників, що призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути.

Новий додаток. Новий мобільний додаток працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже зараз можна перевірити легальність перевізника. Це забезпечить прозорість та надійність для пасажирів.

Розширений функціонал. До кінця року портал autobus.gov.ua буде оновлено. Це дозволить перевізникам самостійно управляти своїми маршрутами та продавати квитки. Водночас пасажири отримають можливість купувати квитки виключно на легальні рейси, уникнувши ризиків, пов'язаних з недобросовісними перевізниками.

Терміни запуску. У тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени 2025 року, а повноцінний запуск заплановано на 2026 рік. Розробка проєкту отримала підтримку міжнародних партнерів.

Єдиний офіційний ресурс. За словами представників Міністерства, новий застосунок "стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні", виконуючи роль аналога мобільного додатку "Укрзалізниці", але для автобусних перевезень.

Система відгуків та контролю. У додатку буде реалізована функція залишення відгуків про перевізників та маршрути. Усі скарги автоматично надходитимуть до "Укртрансбезпеки", що забезпечить оперативну реакцію та притягнення перевізників до відповідальності за виявлені порушення.