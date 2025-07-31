У росії планують запровадити жорстке державне регулювання цін на базові продукти харчування

російська влада планує запровадити жорстке державне регулювання цін на базові продукти харчування, намагаючись стримати інфляцію, спричинену невдалим урожаєм та рекордними воєнними витратами. Про це пише The Moscow Times.
Міністерство сільського господарства рф надіслало найбільшим галузевим об’єднанням запит на відгуки щодо поправок до закону про держрегулювання торгівлі. Їх треба подати до 25 липня.
Розглядають два варіанти:
Під обмеження можуть потрапити картопля, морква, капуста, буряк, томати, цибуля, молоко, яйця, цукор, яблука, огірки та соняшникова олія.
Причиною стали рекордні стрибки цін. У травні картопля в росії подорожчала більш ніж у 2,5 раза, а овочі борщового набору" – на 57–87% у річному вимірі.
Виробники та торгові мережі критикують ініціативу, заявляючи, що за нинішніх умов неможливо фіксувати відпускні ціни на рік уперед.
Вони попереджають, що жорстке регулювання може зробити виробництво збитковим і призвести до зупинки підприємств.
Зміни планують ухвалити так, щоб вони набрали чинності 1 березня 2026 року. Якщо оберуть перший варіант, то частка продажів за довгостроковими контрактами зростатиме: у 2027 році – до 85%, а у 2028-му – до 90%.
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