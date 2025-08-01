Politico: Трамп може піти на політичні та торговельні поступки росії, аби пришвидшити завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп може піти на політичні та торговельні поступки росії, аби пришвидшити завершення війни в Україні.

Про це йдеться у матеріалі Politico, де зазначається, що така стратегія несе загрозу не лише Україні, а й енергетичній безпеці Європи та економічним інтересам самих Сполучених Штатів.

На тлі російської агресії США стали ключовим постачальником скрапленого газу до Європи. Це стало можливим як завдяки зусиллям європейських урядів з диверсифікації енергопостачання, так і через відмову країн ЄС від російського газу. Однак тепер у країнах Східної та Центральної Європи дедалі частіше лунають побоювання, що Трамп може домовитися з кремлем про зняття санкцій із російського енергетичного сектору - зокрема, щодо постачання скрапленого газу в Європу.

За даними джерел Politico, у Білому домі існує глибокий поділ: одна група чиновників наполягає на досягненні миру в Україні будь-якою ціною, тоді як інша - переважно представники енергетичного сектору - застерігає від серйозних економічних втрат для американських компаній у разі повернення росії на європейський енергетичний ринок.

"Фактично, це означатиме, що адміністрація Трампа знову силоміць нав'язує європейцям російський газ", - прокоментував один з обізнаних співрозмовників видання, підкреслюючи, що Європа впродовж трьох років активно позбувалася енергетичної залежності від москви.

Особливо категорично проти таких поступок виступають країни східного флангу НАТО, які не мають наміру повертатися до залежності від "газпрому". Водночас у Західній Європі може знайтися більше схильності до компромісів, що, на думку експертів, ризикує посилити розкол всередині ЄС.

"Є побоювання, що Трамп, якому властиві прагнення до гучних політичних жестів і гіпербол, може погодитися на мирну угоду з росією, яка послабить Україну, розколе Європу й завдасть удару по американському енергетичному експорту", - резюмує Politico.