ПАРЄ: Швидка розробка та ухвалення закону щодо незалежності НАБУ і САП свідчить про те, що влада дослухалася до народу

Доповідачі ПАРЄ з питань моніторингу привітали ухвалення закону про відновлення незалежності антикорупційних органів України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті ПАРЄ.
"Швидка розробка та ухвалення цього закону свідчить про те, що Адміністрація президента та Верховна Рада дослухалися до українського народу. Ми сподіваємося, що він надасть новий імпульс для подальшого посилення роботи антикорупційних органів України, включаючи призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, яке тепер має відбутися без зволікань", - заявили співдоповідачі, які планують відвідати Київ незабаром.
Україна є однією з десяти країн-членів Ради Європи, на які поширюється повна процедура моніторингу Асамблеї, що має допомогти виконувати свої обіцянки щодо дотримання стандартів демократії та прав людини.
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