Хвилина роботи директора НАБУ обходиться бюджету у 5,5 гривень, - ЗМІ

На боротьбі з корупцією директор НАБУ Семен Кривонос кожного дня заробляє 8 тис. гривень "чистими", або 340 гривень за годину чи більше 5 гривень щохвилини.
Про це свідчать дані його електронної декларації за минулий 2024 рік, передають Українськi Новини.
За минулий рік з урахуванням податків директор НАБУ заробив 3,8 млн гривень. Щомісяця його зарплата становила 316 тис. гривень. Після сплати податків ця сума склала 250 тис. гривень на місяць.
Кожного дня директор НАБУ заробляє трохи більше 8 тис. гривень "чистими". За кожну годину роботи Кривонос має 340 гривень, а хвилина роботи директора обходиться бюджету у 5,5 гривень.
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